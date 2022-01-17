Между офицерами и солдатами ЦАХАЛа произошла массовая драка

Стало известно о том, что солдаты и офицеры 13-го батальона ЦАХАЛа на Голанских высотах устроили массовую драку.
Об этом сообщили на телеграм-канале «Израиль | Медиа Архив».
«…два офицера по подозрению участвовали в жестокой драке с применением железных прутьев, трое солдат получили легкие ранения, у одного была разбита голова, и нуждались в медицинской помощи», — сообщили на телеграм-канале.
Также в сети появилось видео с места событий. На нем можно увидеть как саму драку, так и ее последствия.
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Еще напомним, что два офицера ЦАХАЛ были убиты вчера ночью в ходе перестрелки в долине реки Иордан.
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