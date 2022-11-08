Избил шлемом: после аварии в переулке Аялон между водителями произошла серьезная драка

Камеры зафиксировали, что водитель скутера жестоко избил шлемом владельца автомобиля, когда их транспортные средства столкнулись на оживленном участке дороги.

Конфликт, возникший после аварии ночью в понедельник в переулке Аялон, имел серьезные последствия.

Автомобиль и скутер столкнулись возле Моста Моисея в направлении Южного Аялона.

Между двумя участниками ДТП началось выяснение отношений, переросшее в драку: было зафиксировано, как водитель скутера ударил водителя автомобиля по голове шлемом.

Во вторник утром стало известно, что ночью состояние водителя ухудшилось — он получил кровоизлияние в мозг и госпитализирован в больницу Ихилов. Подозреваемого доставили на допрос, по окончании которого задержали. Полиция просила продлить его содержание под стражей в магистратском суде Тель-Авива еще на несколько дней.

Перед тем, как состояние водителя сильно ухудшилось, он сказал вчера вечером: «Меня кто-то избил, я сейчас в больнице. Вот что я помню». По его словам, он очнулся в больнице и не помнит, где и почему на него напали: «Я очнулся до этого, оказался снаружи, рядом с этой машиной, на полу. Приехала скорая, я сейчас в больнице… ничего не помню».

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