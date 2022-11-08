Избил шлемом: после аварии в переулке Аялон между водителями произошла серьезная драка

Конфликт, возникший после аварии ночью в понедельник в переулке Аялон, имел серьезные последствия.
Автомобиль и скутер столкнулись возле Моста Моисея в направлении Южного Аялона.
Между двумя участниками ДТП началось выяснение отношений, переросшее в драку: было зафиксировано, как водитель скутера ударил водителя автомобиля по голове шлемом.
Во вторник утром стало известно, что ночью состояние водителя ухудшилось — он получил кровоизлияние в мозг и госпитализирован в больницу Ихилов. Подозреваемого доставили на допрос, по окончании которого задержали. Полиция просила продлить его содержание под стражей в магистратском суде Тель-Авива еще на несколько дней.
Перед тем, как состояние водителя сильно ухудшилось, он сказал вчера вечером: «Меня кто-то избил, я сейчас в больнице. Вот что я помню». По его словам, он очнулся в больнице и не помнит, где и почему на него напали: «Я очнулся до этого, оказался снаружи, рядом с этой машиной, на полу. Приехала скорая, я сейчас в больнице… ничего не помню».
Ранее Курсор писал, что в Тель-Авиве автобус врезался в электрический столб и здание: есть пострадавшие.
Также «Курсор» сообщал, что на юге Израиля школьный автобус забросали камнями.