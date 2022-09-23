Право-религиозный блок близок к созданию коалиции — соцопрос

Беньямин Нетаниягу близок к формированию большинства в новом Кнессете. Оппозиция пока может рассчитывать лишь на 56 мандатов.

Если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, однозначным победителем стал бы «Ликуд» с 33 мандатами.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Maariv.

Отмечается, что второе место в рейтинге электоральных симпатий санимает Еш Атид, который смог бы провести в Кнессет 24 депутата. Партия «Лагерь государственников» и блок «Религиозный сионизм — Оцма-Иегудит» получили бы 12 мандатов.

ШАС может рассчитывать на 8 мандатов, «Еврейство Торы» — на 7, «Авода» — на 6, НДИ и МЕРЕЦ — по 5 мандатов, арабские партии «Объединенный список» и РААМ — на 4.

Отмечается, что, таким образом, право-религиозный блок провел бы в Кнессет 60 депутатов. Его лидер Беньямин Нетаниягу близок к формированию коалиции. У «оппозиционного лагеря» есть поддержка 56 парламентариев.

Как сообщал Курсор, Айелет Шакед заявила Нетаниягу: «Без меня у вас нет правительства». Лидер «Еврейского дома» Айелет Шакед обратилась напрямую к лидеру оппозиции и председателю «Ликуда» Биньямину Нетаниягу.

Кроме этого, лидер «Балад» назвал виновного в расколе его партии с «Объединенным списком». Неожиданный раскол «Объединенного списка» произошел за минуту до окончания регистрации партийных списков, после только что подписанного соглашения между тремя составляющими его партиями.

Курсор сообщал, что уловка правого лагеря обеспечит Смотричу и Бен-Гвиру дополнительное финансирование. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Религиозно-сионистскую партию как несколько разных партий. При этом в самой партии сообщили: «Регистрация производится в соответствии со всеми законами и в соответствии с соглашением».

Также мы сообщали, что опрос показал, кого израильтяне хотят видеть новым премьер-министром Израиля. Шакед все еще не может преодолеть избирательный барьер после заключения союза с «Еврейским домом».

Напомним, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что будет руководить своим политическим блоком, пока не сформирует новое правительство.