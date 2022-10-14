Изменение движения в Тель-Авиве: какие дороги будут перекрыты

В связи с велопробегом в Тель-Авиве перекрыто движение на задействованных в гонке улицах, а также на близлежащих развязках. Власти попросили учитывать это в планировании своего движения.

До полудня в Тель-Авиве ожидается много блокпостов из-за велогонки «Турецкий круг».

Об этом сообщает Maariv.

До полудня в Тель-Авиве будет действовать много блокпостов, что вызвано проходящей велогонкой «Турецкий круг». Шоссе Аялон будет перекрыто для движения от развязки Гааш до развязки Вольфсон. Выезд на Аялон будет запрещен и с развязки Гааш на Прибрежном шоссе, и с развязок Маафилим, Шиват ха-Кохавим, Глилот, ККЛ, Галаха и Ха-Шалом.

Будут перекрыты следующие дороги: Шай Агнон — Леви Эшколь в Ибн-Гвироль в обе стороны, Бней Эфраим/Сдерот Роках — из ККЛ в Ибн Гвироль в обе стороны.

Кроме того, будет перекрыта и прибрежная ось — Ха-Яркон/Герберт Самуэль/Койфман, будет перекрыто движение в обоих направлениях, а также Шломо в западном направлении от улицы Герцль до проспекта Йерушалаим.

Эйлат в западном направлении от Элифелет до Койфман, Йефет в северном направлении от Луи Пастер до Кикар ха-Шаон, Кибуц-Галуйот в западном направлении от Герцль до Шломо.

Полиция и Служба скорой медицинской помощи (МАДА) приведены в повышенную готовность.

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