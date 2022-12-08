Изменение Закона о возвращении: новый министр алии сделал заявление

Крайне правый депутат, назначенный на пост следующего министра алии и интеграции, призвал в среду внести поправки в законодательство, которое автоматически предоставляет евреям и некоторым из их потомков израильское гражданство.

«Похоже, что Закон о возвращении необходимо так или иначе исправить», — сказал член парламента от Религиозного сионизма Офир Софер Армейскому радио, не уточнив, почему.

Софер сказал, что ему нужно сначала взять на себя роль министра, «и изучить все детали — я знаю проблемы, но когда я изучу их глубоко, я смогу решить их по-другому».

Отвечая на вопрос о противоречивом «пункте о дедушке и бабушке», по которому любому, у кого есть дедушка и бабушка, может быть предоставлено израильское гражданство, если они не исповедуют другую религию, Софер сказал, что это «очень сложно» и что ему понадобится «льготный период», за который он изучит вопрос более подробно.

Многие репатрианты получают гражданство в соответствии с этим положением Закона о возвращении.

Религиозные партии в ожидаемом новом правительстве — ШАС, «Объединенный иудаизм Торы», «Оцма Иегудит», «Ноам» и «Религиозный сионизм» — и по крайней мере один депутат из партии «Ликуд» поддерживают отмену пункта о внуках, тем самым ограничивая репатриацию только людьми, родившимися у еврейских родителей.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу заканчивает распределение министерских портфелей — СМИ.