Нетаниягу заканчивает распределение министерских портфелей — СМИ

В ночь на четверг продолжались переговоры о распределении мест в будущем правительстве, его формирование почти завершено.

Избранный премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдаст около 12 министерских кресел членам своей партии.

Об этом информирует Israel Info.

Издание отмечает, что в ночь на четверг продолжались переговоры о распределении мест в будущем правительстве, его формирование почти завершено.

«На текущий момент известно, что Арье Дери будет министром внутренних дел и здравоохранения, на второй срок он станет министром финансов вместо Бецалеля Смотрича. Около 12 портфелей Нетаниягу оставляет членам своей партии», — говорится в сообщении.

Также предполагается, что Нетаниягу назначит Амира Охану министром иностранных дел, Йоава Гаанта министром обороны, Мири Регев министром образования, Эли Коэна министром транспорта, Исраэля Каца министром экономики, Мики Зоара министром культуры и Дуди Амсалема спикером Кнессета.

«Есть еще проблема с кабинетом безопасности, Нетаниягу не хочет его расширять свыше 11 членов, но это может произойти. Пока туда точно войдут помимо “ликудовцев” — Арье Дери, Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич прокомментировал коалиционное соглашение, которое он подписал с партией «Ликуд» и назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Смотрич сказал, что ожидает «революции» в отношении к жителям Иудеи и Самарии.

«Сегодня полмиллиона человек живут в Иудее и Самарии, голосуют за Кнессет, служат в армии и платят налоги, но (управляются – прим. ред.) армией, как в банановой республике. Это не имеет смысла. Идея заключается в том, что ответственность за жителей Иудеи и Самарии должна быть возвращена министерствам», — пояснил Смотрич.

Также Курсор писал о том, что прежде чем назначать депутатов на министерские должности, Нетаниягу пригласил высокопоставленных членов своей партии на частные встречи, чтобы решить, какие посты им подходят больше всего.