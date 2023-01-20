Изменение Закона о возвращении: новый министр по делам диаспоры выступил с важным уточнением

Новое израильское правительство прислушивается к опасениям более либеральных евреев, заявил в четверг новый министр Израиля по делам диаспоры.

Амихай Шикли сказал, что, хотя некоторые предложенные изменения, которые беспокоят американцев, включая пересмотр Закона о возвращении, будут происходить медленно, любая критика в значительной степени неуместна.

«У левых есть большая тревога, это очевидно, и это сильно влияет на большинство евреев, живущих здесь, в Америке», — сказал Шикли на саммите Израильско-американского совета, целью которого является поддержание связи израильтян в Америке с Израилем часто через бизнес.

«У нас были выборы. Результат кристально чист. Мы были очень честны с нашей повесткой дня, и мы несем ответственность за ее формирование, — сказал он. — И это не значит, что мы не слушаем. Мы слушаем. Сегодня, вчера я часами слушал еврейских лидеров и то, что они говорят о Законе о возвращении, о судебных изменениях и обо всем. Мы слушаем критику. Мы прислушиваемся к опасениям. Мы заботимся об этом».

Это первое публичное заявление Шикли за пределами Израиля с тех пор, как в конце прошлого месяца он был назначен министром по делам диаспоры в новом правом правительстве Израиля, возглавляемом премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Решение Нетаниягу вступить в союз с радикальными партиями, в том числе теми, которые выступают за ограничение прав израильских арабов, израильтян-ЛГБТК и неортодоксальных евреев, вызвало обеспокоенность во всей диаспоре, равно как и усилия правительства по ослаблению судебной системы Израиля, которая исторически действовала с целью защиты меньшинства страны.

Ранее мы писали о законе о возвращении: какие шаги примут Нетаниягу и новое правительство.