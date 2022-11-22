Изменения, которых требует Бен-Гвир, приведут к «концу израильской демократии»

Бывший начальник полиции Иерусалима Арье Амит предостерег Нетаниягу от внесения изменений в отношения между полицией и министром общественной безопасности.
Такие условия выдвинуты председателем «Оцма Иегудит» Итамаром Бен-Гвиром.
«Они могут означать конец израильской демократии», — считает Арье Амит.
Возможное назначение Бен-Гвира на пост главы министерства общественной безопасности приведет к тому, что министерство получит более широкие полномочия в отношении полиции Израиля.
Это предложение уже поднималось во время переговоров между Нетаниягу и Бен-Гвиром. Также оно будет предоставлять расширенные полномочия министру общественной безопасности.
«Есть комиссар полиции, его роль заключается в управлении и руководстве [полицией], в соблюдении закона и защите государства от хаоса, свободной от политических соображений, и этот человек — комиссар [полиции]», — сказал Амит. «Он охраняет демократию и защищает от террора, а теперь они хотят все изменить».
«Если полиция развалится, в этой стране не будет демократии», — подытожил Арье Амит, добавив, что потрясен публичным молчанием нынешних и бывших сотрудников полиции.
Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир опубликовал заявление об отделении от Бецалеля Смотрича.
Также Бен-Гвир заявил: Пока не наведем порядок на улицах – нас не будет в правительстве.