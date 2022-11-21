Бен-Гвир: Пока не наведем порядок на улицах – нас не будет в правительстве

Председатель Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир выступил в начале заседания своей фракции впервые после того, как официальные лица его партии заявили, что переговоры остановлены.

Об этом сообщает Maariv.

Начало собрания фракции политик посвятил вопросу периферийных районов, в которые, по его мнению, необходимо инвестировать деньги.

«Я говорю вам самым ясным образом, не имея возможности восстановить управление и порядок на улицах – мы не можем быть в правительстве. Это наша роль, это наша миссия, за это мы получили кредит от общественности. Я считаю возможным создание полноценного правого правительства. Мы объединимся, не стирая обязательств наших избирателей, которые хотят получить помощь на периферии», – заявил Бен-Гвир.

Председатель Оцма Иегудит добавил, что он взял на себя обязательство перед Бецалелем Смотричем в Кесарийском соглашении, и подчеркнул, что поддерживает ультраправого политика. Также Бен-Гвир сказал, что участвует в переговорах, в рамках которых «с нами нарушили договоренности», что он назвал неприемлемым.

По его словам, его политическая сила попросила транспортный и образовательный портфель, но им отказали и предложили периферийный портфель. Бен-Гвир утверждает, что его цель – забота о периферийных районах. Он живет в Хевроне, но периферия представляет для него не меньшую важность.

В Оцма Иегудит полагают, что если ШАС получит крупные министерства, такие как казначейство, религия и внутренние дела, то нет никаких причин, по которым министерство развития периферии, Негева и Галилеи, не должно быть передано им.

Ранее депутат Оцма Иегудит назвал причину прекращения переговоров с Ликудом.

«Курсор» сообщал, что Ганц обвинил Ликуд в атаке на демократию.

Помимо этого депутат Кархи утверждает, что самые востребованные министерские портфели должны остаться у Ликуда.