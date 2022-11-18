Бен-Гвир опубликовал заявление об отделении от Бецалеля Смотрича

Заявление о разделении фракций Смотрича и Бен-Гвира произойдет еще до формирования нового правительства, которое Нетаниягу надеется выполнить до 23 ноября.

Председатель партии «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир заявил в пятницу о выходе фракции из союза с «Религиозным сионизмом».

Согласно этому решению, еще до завершения коалиционных переговоров «Оцма Иегудит» и религиозные сионисты подадут в комитет Кнессета уведомление о существовании отдельных фракций.

На фоне переговоров о формировании коалиции и распределении постов в министерствах, Бен-Гвир прокомментировал требование Смотрича стать следующим министром обороны: «Законное требование, которое позволит реализовать полностью правую политику».

Бен-Гвир также объяснил, что раскол между партиями — это «техническая процедура» в соответствии с соглашением, подписанным накануне выборов между фракциями.

Он раскрыл содержание разговора с Нетаниягу, в котором он оправдал настойчивость Смотрича в получении портфеля и призвал назначенного премьер-министра выполнить требование.

Курсор ранее писал про коалиционные переговоры: достигнут компромисс между Ликудом и ШАС.

Напомним, что Бен-Гвир предложил Нетаниягу выступить посредником между Дери и Смотричем.