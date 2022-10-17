Изменит логистику ЦАХАЛа: Израиль анонсировал появление нового грузового дрона

Беспилотники будут иметь большую продолжительность полета, а также будут способны перевозить тяжелые грузы с более высокой скоростью.

Министерство обороны Израиля и компания AEROTOR совместно разрабатывают грузовой беспилотник, который предполагается использовать в качестве центральной логистической системы в ЦАХАЛе.

Об этом сообщает портал Детали со ссылкой на Israel Defense.

Отмечается, что новый дрон способен нести нагрузку в 30 килограммов. Он оснащен четырьмя винтами, которые приводит в движение бензиновый двигатель.

Раз Гева, основатель и гендиректор компании AEROTOR, базирующейся в Нетании, сообщил, что его фирма разрабатывает сразу две модели дрона: APUS 15, у которой уже есть рабочий прототип, и APUS 50. Их разработка должна обеспечить большую продолжительность полета, способность перевозить тяжелые грузы и высокую скорость.

«Аналогичные беспилотники с электродвигателем проигрывают в грузоподъемности и производительности: аккумуляторы соответствующей мощности пока весят слишком много. Преимущество бензинового двигателя – в том, что при сгорании топлива общий вес дрона уменьшается», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, недавно израильская компания SpearUAV, специализирующаяся на производстве мультикоптеров для военных задач разведки, представила свою новинку — боевой дрон VIPER.

Разработчики отметили, что данный беспилотный летальный аппарат может мгновенно найти, классифицировать, отследить и атаковать цели противника за пределами прямой видимости. В дрон Viper заложены алгоритмы искусственного интеллекта.

В компании отметили, что в БПЛА есть система, которая сканирует задачи и проемы, находит скрытые цели. Такие дроны способны работать в условиях ограниченной видимости и гарантируют «хирургическую» точность попадания в цель, нанося минимальный «сопутствующий» ущерб.

Курсор писал ранее, что израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems заключила третий производственный контракт на поставку американской армии систем ночного видения.