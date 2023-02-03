Изнасилование на глазах у ребенка: жители Гадеры шокированы и собираются на протесты

Грабитель вначале вынес из дома деньги и драгоценности, а позже вернулся и изнасиловал женщину.

В пятницу ночью в Гадере произошло шокирующее преступление. 30-летняя женщина была изнасилована неизвестным мужчиной, предположительно арабского происхождения, в ее собственном доме.

Об этом сообщает israelinfo.

Вначале грабитель ворвался в дом и связал 30-летнюю хозяйку, потом начал обыскивать помещение в поисках денег и драгоценностей. Он вынес все из дома и сбежал. Однако позже вернулся и изнасиловал связанную женщину на глазах маленького сына.

Следователи собрали улики на месте происшествия и доставили женщину в больницу для обследования. Она должна будет дать показания против насильника.

Женщина говорит, что не видела лица нападавшего, он завязал ей глаза. Но, по ее словам, преступник говорил с арабским акцентом, и она не знает, может ли это было сделать специально для ввения в заблуждение.

Жители района рассказали: «Взломы квартир и домов, ограбления происходят ежедневно. Может быть, хоть сейчас кто-то обратит на это внимание».

В городе начинаются волнения. На 12:00 назначена экстренная встреча мэра с представителями силовых структур.

В 14:00 ожидается митинг протеста местных жителей перед мэрией.

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