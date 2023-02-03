Двойное убийство в Нацерете: Бен-Гвир отправился на место происшествия

Двое мужчин были застрелены рано утром в пятницу в Нацерете в результате перестрелки и доставлены в английский госпиталь на севере арабского израильского города, однако их не смогли спасти.

Об этом сообщает Jpost.

Полиция заявила, что стрельба была частью продолжающихся криминальных действий между соперничающими преступными группировками.

Убитые были идентифицированы как братья Али Саади, 28 лет, и Халед Саади, 31 год.

В полиции начали расследование и ведут поиски подозреваемых. По предварительной информации, Саади были застрелены с близкого расстояния у входа в их дом подозреваемыми, представившимися полицейскими после стука в дверь.

Министр национальной безопасности депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир собирается посетить город Нацерет в пятницу утром. Он прибудет на место убийства и проведет беседу с полицией Северного округа.

Курсор ранее писал, что суд оставил под стражей подозреваемых в убийстве подростка в Ришон ле-Ционе. Правоохранители продолжают расследование преступления, а задержанные находятся под арестом.

Напомним, в конце января Израильский военный суд приговорил палестинца к пожизненному заключению за участие в убийстве 18-летнего Двира Сорека в 2019 году.

Также мы информировали, что в Сдероте мотоциклист сбил сына депутата Кнессета, а в Кирьят-Гате автомобиль сбил девятилетнюю девочку.