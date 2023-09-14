Изнасилование в центре страны: в СМИ рассказали резонансные детали

20-летний подозреваемый совершал сексуальное насилие над своей беременной женой.

Следователи проводят ускоренное расследование по подозрению в жестоком домашнем насилии, включавшем связывание, порку и сексуальные преступления в отношении беременной женщины.

Об этом пишет 14 канал.

Согласно выводам расследования, против партнера женщины будет предъявлено обвинение.

Расследование возбудили после получения сообщения о подозрении, что житель Нетании в возрасте 20 лет жестоко нападал на свою жену, нанося ей сильные синяки в течение двух недель. Причем женщина находится на поздних сроках беременности.

По подозрению, когда мужчина покидал дом, он требовал от жены фотографировать и снимать их жилье, чтобы она доказала ему, что она одна дома. По возвращении он жестоко и даже сексуально насиловал ее до тех пор, пока женщине не становилось настолько плохо, что она не могла затем выйти из дома.

Подозреваемый однажды даже привязал ее к дивану тросом от выпрямителя для волос и начал нападать на нее с кулаками, сидя на ней, а также хлестал ее имеющимися у него наручными часами.

Срок содержания мужчины под стражей продлили в соответствии с потребностями следствия. По завершении деликатного расследования и в соответствии с его выводами в ближайшие дни в окружном суде в Лоде подозреваемому будет предъявлено обвинение.

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