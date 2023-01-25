Израиль аннулировал разрешения на въезд у 230 жителей Газы за терроризм

За последнее время десятки палестинцев арестовали за участие в заговоре.

Агентство безопасности Израиля (Шин Бет) объявило, что Израиль аннулирует разрешения на въезд 230 жителей Газы, которые вербовали ничего не подозревающих палестинцев в Иудее и Самарии для содействия террористической деятельности от имени ХАМАС.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Агентство сообщило, что за последние несколько недель десятки палестинцев арестовали за участие в заговоре, возглавляемом Фарахом Хамедом, членом ХАМАС. Его депортировали в Газу в рамках сделки Гилада Шалита по обмену пленными в 2011 году.

По информации ШАБАК, большинство задержанных не знали, что их использовали боевики ХАМАС. Последние въезжали в Израиль, притворяясь, что работают на предприятия и другие организации, а затем предлагали работу палестинцам в Иудее и Самарии.

Новобранцам в большинстве случаев по незнанию поручали перевести средства на покупку оружия или доставить незаконные посылки.

Ранее «Курсор» рассказывал, что на границе с Газой построят огромную бетонную стену, чтобы защитить участки опасных израильских дорог от противотанковых ракет. Высокую стену возведут вдоль 4,6 км шоссе, которое проходит между городом Сдерот и кибуцем Яд Мордехай, к северу от сектора Газа, а также на некоторых участках трассы 232, которая проходит вдоль всей границы.

Строительство планируют завершить уже этим летом, как утверждают в ЦАХАЛе. О сметной стоимости проекта неизвестно, но в 2019 году сообщили, что бюджет отложенного аналогичного плана составил 100 миллионов шекелей.

Благодаря этой стене израильские автомобилисты и гражданские лица смогут с большей безопасностью передвигаться по шоссе в периоды повышенной напряженности. Необходимость в проекте «Безопасная дорога» связана с увеличением в последние годы угрозы обстрелов приграничных населенных пунктов со стороны террористов.