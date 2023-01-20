Саудовская Аравия разрешит израильским туристам отдыхать на «особенных» островах: детали

В Саудовской Аравии намерены превратить острова в оживленные туристические объекты, в число которых войдут отели и казино.
Как стало известно Globes, Саудовская Аравия разрешит израильским туристам отдыхать на паре островов Тиран и Санафир, которые она приобрела у Египта в 2016 году. Саудовцы намерены построить сухопутный мост, который соединит Саудовскую Аравию и Египет.
Далеко идущее видение Мухаммеда бин Салмана, наследного принца Саудовской Аравии, по развитию и открытию своей страны миру включает в себя огромные туристические проекты, в том числе создание проектов вдоль берегов Красного моря до Эйлатского залива. Именно так Саудовская Аравия намерена превратить острова в оживленные туристические объекты, в число которых войдут отели и казино.
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