Израиль должен прислушаться к тревожным сигналам из Конгресса — СМИ

Давление на Израиль со стороны США в ближайшее время может усилиться.

Об этом говорится в материале портала Haaretz.

Издание ссылается на слова члена Палаты представителей Брэда Шермана в связи с политикой, предлагаемой коалицией во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Отмечается, что калифорнийский законодатель — не первый, кто «неуклонно поддерживает Израиль и бьет тревогу».

«Его замечания прозвучали через несколько дней после того, как сенатор Джеки Роузен отказалась встретиться с представителями крайне правых партий. … Шаги Роузен и Шермана последовали за заявлением их коллеги-демократа, сенатора Роберта Менендеса, крайне важного союзника Израиля, который возглавляет сенатский комитет по международным отношениям. В прошлом году он предупредил Нетаниягу о возможных последствиях его союза с Итамаром Бен-Гвиром», — напоминает издание.

В то же время критика не ограничивается верными друзьями Израиля в Демократической партии. Так, сенатор Линдси Грэм жестко осудил высказывания министра иностранных дел Эли Коэна о войне россии* против Украины.

«Такая позиция четырех членов Конгресса, занимающих сильнейшую позицию в защите интересов Израиля в Вашингтоне — как публично, так и за кулисами — предупреждение новой коалиции. Это тенденция, которая должна вызвать обеспокоенность в Иерусалиме. … Если эти друзья Израиля предупреждают, что политика коалиции может отрицательно сказаться на поддержке Израиля со стороны США, то Израиль должен прислушаться к предупреждениям и понять, что критика может перерасти в давление со стороны Вашингтона», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, Израиль и США начали учения с участием истребителей и бомбардировщиков.

Также Курсор писал о том, что Израиль заказал у США самолеты, способные атаковать ядерные объекты в Иране.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!