Израиль и США начали учения с участием истребителей и бомбардировщиков

В ходе маневров будет проверена совместная израильско-американская готовность и улучшены оперативные отношения между двумя армиями.

В понедельник, 23 января, ЦАХАЛ вместе с Центральным командованием армии США начали учения «Можжевеловый дуб».

Об этом сообщает Maariv.

Отмечается, что в ходе учений будет проверена совместная израильско-американская готовность и улучшены оперативные отношения между двумя армиями. Кроме того, в ходе учений будет имитироваться атака по целям при участии объединенных системам связи, управления и контроля.

«В результате активное передвижение силовиков будет ощущаться по всей стране, а эхо взрывов будет слышно в красной зоне», — информирует издание.

Также в рамках учений ракетные корабли и подводная лодка ВМФ проведут совместный морской маневр совместно с американским авианосцем. Кроме того, в море будет дозаправка ракетных кораблей типа 5 «Саар» американским танкером для расширения дальностей и районов действий ЦАХАЛа в штатных и чрезвычайных ситуациях. При этом морские и сухопутные силы двух армий будут вести огонь по мишеням.

«Израильские и американские ВВС отработают боевые вылеты во взаимодействии с истребителями, аварийно-спасательными вертолетами, беспилотными летательными аппаратами, самолетами-разведчиками и тяжелыми американскими бомбардировщиками и даже сбросят оружие на юге страны», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в начале ноября 2022 года израильские военные начали двухдневные учения вдоль северной границы. Учения были призваны повысить боеготовность войск, дислоцированных в приграничной зоне, и в них будут задействованы подразделения, имитирующие «совместные наземные и воздушные возможности».

В ЦАХАЛе добавили, что учения также направлены на проверку готовности штабов различных подразделений Северного командования во время потенциальной эскалации с ливанской террористической группировкой «Хизбалла» или другими поддерживаемыми Ираном ополченцами.

Военные заявили, что учения были спланированы заранее, указывая на то, что они не связаны с текущей оценкой ситуации.

Также Курсор информировал о том, что в октябре 2022 года на юге страны, в районе Негева, Аравы и города Эйлат, прошли двухдневные военные учения. В рамках учений в районе ощущалось оживленное движение сил безопасности, транспортных средств, самолетов и судов.