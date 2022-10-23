Израиль и Албания будут сотрудничать в киберсфере для противостояния атакам Ирана

Премьер-министры также обсудили расширение двустороннего сотрудничества в различных областях и укрепление двусторонних связей, в том числе в сфере туризма и торговли.

Израиль и Албания договорились о сотрудничестве в киберсфере с целью противостояния атакам со стороны Ирана.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что премьер-министр Яир Лапид в воскресенье, 23 октября, встретился с главой правительства Албании Эди Рамой, с которым договорился о сотрудничестве в киберсфере против атак из Ирана.

Согласно сообщению, главы правительств также обсудили расширение сотрудничества между странами в различных областях и укрепление двусторонних связей, в том числе в сфере туризма и торговли.

«Иран представляет собой общую угрозу для Израиля и Албании. Мы видели это на примере иранских кибератак против Албании совсем недавно. Израиль будет оказывать максимально возможную помощь в усилиях, направленных против Ирана», — заявил Лапид.

Как сообщал Курсор, иранское оппозиционное издание назвало командующего КСИР и других официальных лиц, предположительно стоящих за несколькими кибератаками за последний год, включая недавний взлом Албании, в результате которого Тирана разорвала дипломатические отношения с Тегераном.

По данным спонсируемой Саудовской Аравией организации Iran International, высшим киберкомандующим КСИР является Хамид Реза Лашгарян, доцент Тегеранского университета имама Хоссейна.

Сообщение появилось на следующий день после того, как член НАТО Албания обвинила Иран в организации новой кибератаки после крупной атаки в июле. Тегеран отверг обвинения и назвал решение Албании разорвать отношения и выслать иранских дипломатов «необдуманным и недальновидным действием».

В отчете Microsoft на прошлой неделе говорится, что нападение на Албанию, вероятно, было «возмездием за кибератаки, которые, по мнению Ирана, были осуществлены Израилем и иранской оппозиционной группой «Моджахеды-и-Халк» (MEK), которая регулярно проводит саммиты в Тегеране.

В пятницу США объявили о санкциях в отношении министерства разведки и безопасности Ирана и его министра Эсмаила Хатиба в связи с предполагаемой причастностью Тегерана к нападениям на США и их союзников.

Ранее Курсор писал, что США ввели санкции против разведки Ирана.