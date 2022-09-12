Израиль и Азербайджан нарастят поставки газа в ЕС

Европа нуждается в диверсификации поставок «голубого топлива» на фоне непрекращающейся агрессии россии в Украине и «энергетического шантажа» со стороны кремля.

Ряд стран выразил желание внести вклад в смягчение энергетического кризиса в Европе. В частности, Израиль сможет поставить в ЕС около 10 процентов от того объема газа, который Европа получила от россии* в 2021 году.

Об этом заявил израильский премьер-министр Яир Лапид в понедельник в Берлине после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает DW.

«Мы собираемся принять участие в усилиях по замещению российского газа в Европе», — сказал Лапид.

Шольц, в свою очередь, отметил, что Германия работает над созданием инфраструктуры, которая позволит получать сырье от новых партнеров по мере отказа от российских поставок.

Как известно, ранее в Азербайджане заявили, что до конца года планируют поставить в ЕС на 30 процентов больше природного газа, чем в 2021 году.

«Общий объем поставок в Европу в 2022 году составит 12 млрд кубических метров. К августу добыча увеличилась почти на 10 процентов и составила 30,6 млрд кубометров», — написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Брюссель в июле договорился с Баку об удвоении импорта газа из Азербайджана в ближайшие годы. Существуют также планы по расширению газового коридора, который проходит через Азербайджан, Грузию, Турцию и Грецию. Мощность трубопровода планируется увеличить до 20 миллиардов кубометров в год.

Как сообщал Курсор, недавно российская федерация вновь пригрозила Европейскому Союзу повышением цен на газ. В частности, по словам вице-премьера рф Александра Новака, «недальновидная» политика Европы привела к коллапсу на энергетических рынках.

Также Курсор информировал о том, что заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!