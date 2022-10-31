Израиль и Бахрейн подпишут соглашение о свободной торговле: названы сроки

В Минэкономики сообщили, что в середине ноября правительство направит делегацию в Манаму, «чтобы завершить переговоры как можно скорее».

Израиль и Бахрейн надеются заключить соглашение о свободной торговле до конца 2022 года.

Об этом заявили официальные лица обеих стран в понедельник, 31 октября, сообщает Reuters.

Как пишет издание, Израиль нормализовал дипломатические отношения с Бахрейном и его соседом по Персидскому заливу Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) два года назад при поддержке США. В то время как экономические связи с ОАЭ с тех пор наладились, торговля Израиля с Бахрейном сильно отстает.

«Мы настроены оптимистично и надеемся, что заключим соглашение до конца года», — заявил министр промышленности и торговли Бахрейна Зайед Альзаяни во время визита в ведущую израильскую венчурную компанию Jerusalem Venture Partners (JVP).

В частности, Альзаяни, который обсуждал будущее сотрудничество с основателем JVP Эрелом Маргалитом, сообщил, что в середине ноября ожидается еще один раунд переговоров о свободной торговле.

В то же время в Министерстве экономики Израиля сообщили агентству, что правительство направит делегацию в Манаму для следующего раунда, «чтобы завершить переговоры как можно скорее и, надеемся, не позднее конца года».

«В мае Израиль заключил соглашение о свободной торговле с ОАЭ, первое соглашение с арабской страной, которое, по оценкам официальных лиц, увеличит товарооборот с 1,2 до 10 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в середине октября министры сельского хозяйства Израиля и Бахрейна подписали декларацию о сельскохозяйственном сотрудничестве во время агротехнической конференции в Эйлате.

Также Курсор информировал о том, что в сентябре Израиль и Бахрейн начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле.