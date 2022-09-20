Израиль и Бахрейн начали переговоры: что стороны планируют обсудить

Израиль и Бахрейн начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле через два года после того, как страны нормализовали свои отношения.

Министерство экономики опубликовало фотографию, сделанную в понедельник, 19 сентября. На ней министр экономики Орны Барбиваи встретилась в Манаме со своим бахрейнским коллегой бином Рашидом Альзаяни.

«Соглашение о свободной торговле с Бахрейном в рамках укрепления более широкого регионального сотрудничества укрепит экономические отношения между странами, увеличит объем инвестиций, устранит торговые барьеры и создаст возможности для предпринимателей и компаний в Израиле и Бахрейне», – передает слова Барбиваи издание Reuters.

שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי ושר התעשייה והמסחר של בחריין, זאייד בין ראשיד אל זייאני השיקו אתמול במנאמה, בחריין, את פתיחת המשא ומתן לכינון הסכם סחר חופשי pic.twitter.com/JZu7k0i2WB — משרד הכלכלה והתעשייה (@misrad_calcala) September 20, 2022

Ранее мы рассказывали, что президент Герцог планирует визит в Бахрейн.

Также «Курсор» сообщал, что дело об убийстве журналистки Абу Акле передали в Международный уголовный суд.

Помимо этого, сегодня, 20 сентября, стало известно, что премьер-министр Яир Лапид приземлился в Нью-Йорке.