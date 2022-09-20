Израиль и Бахрейн начали переговоры: что стороны планируют обсудить

17:40, Сегодня
Новости Израиля, Экономика, Мировые новости
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Фото: pixabay.com

Израиль и Бахрейн начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле через два года после того, как страны нормализовали свои отношения.

Министерство экономики опубликовало фотографию, сделанную в понедельник, 19 сентября. На ней министр экономики Орны Барбиваи встретилась в Манаме со своим бахрейнским коллегой бином Рашидом Альзаяни.

«Соглашение о свободной торговле с Бахрейном в рамках укрепления более широкого регионального сотрудничества укрепит экономические отношения между странами, увеличит объем инвестиций, устранит торговые барьеры и создаст возможности для предпринимателей и компаний в Израиле и Бахрейне», – передает слова Барбиваи издание Reuters.

Ранее мы рассказывали, что президент Герцог планирует визит в Бахрейн.

Также «Курсор» сообщал, что дело об убийстве журналистки Абу Акле передали в Международный уголовный суд.

Помимо этого, сегодня, 20 сентября, стало известно, что премьер-министр Яир Лапид приземлился в Нью-Йорке.

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Автор материала:
Рами Мадрих
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