Израиль и Индия провели совместные учения по обеспечению безопасности

Израиль и Индия на прошлой неделе провели крупнейшие в своем роде учения по обеспечению безопасности. Они прошли в Нью-Дели.

Об этом сообщает NDTV.

Главная задача учений состояла в том, чтобы проверить и обеспечить готовность, а также действенность планов в чрезвычайных ситуациях на случай любых террористических атак в будущем. В них были задействованы Министерство внутренних дел, Национальная служба безопасности и местные службы экстренной помощи, такие как спасатели и дорожная полиция.

Посол Израиля в Индии Наор Гилон отметил, что это были единственные крупнейшие учения по безопасности, которые проводились совместно с индийскими силами. Они еще больше углубили сотрудничество между странами в области безопасности и обороны, опираясь при этом на общие ценности, чтобы внести вклад в глобальную стабильность.

«Курсор» писал ранее, что силы обороны Израиля начали двухдневные военные учения вдоль северной границы Израиля. Учения призваны повысить боеготовность войск, дислоцированных в приграничной зоне, и в них будут задействованы подразделения, имитирующие «совместные наземные и воздушные возможности».

Еще мы писали, что более 4 тысяч военнослужащих США, Великобритании и Австралии приняли участие в совместных военных учениях, в ходе которых имитировалось вторжение российской армии в Европу.