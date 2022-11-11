США, Британия и Австралия провели учения, которые имитировали вторжение россии в Европу

Более 4 тысяч военнослужащих США, Великобритании и Австралии приняли участие в совместных военных учениях, в ходе которых имитировалось вторжение российской армии в Европу.

Об этом сообщает британское издание The Times.

Отмечается, что учения американских, британских и австралийских военных состоялись в рамках проекта «Конвергенция». В первой его части предполагался конфликт на одном из островов в Тихом океане, во второй — война на европейском континенте.

В ходе учений военные изучали новые тактические приемы, которые имитировали полномасштабное вторжение россии* в Украину. Отмечается, что учения прошли на фоне роста напряженности в отношениях между США, россией и Китаем.

Местом проведения учений стала военная база Форт-Ирвинг в американском штате Калифорния. Военные специально выбрали именно это место, так как открытое пространство пустыни Мохаве хорошо имитирует равнинную местность юга Украины.

В ходе учений военнослужащие США, Великобритании и Австралии активно использовали беспилотные летательные аппараты, испытали немецкий беспилотный вездеход Mission Master и автономный багги M-Raza. Также британские и американские военные применили полевые 3D-принтеры для воспроизведения запчастей для «поврежденного» оборудования друг друга.

Представитель британского правительства Алекс Чок заявил, что учений в Калифорнии показали необходимость увеличения инвестиций в беспилотную военную технику. По его словам, в отработке нуждается применение технологий обработки большого объема информации, которая поступает военным от беспилотников.

Как сообщал Курсор, в сети появились видео, как украинские защитники днем в пятницу, 11 ноября, начали заходить в освобожденный Херсон.

Как известно, после 8 месяцев ада Херсон освобожден от оккупации. Жители города встречают украинских военных со слезами на глазах. Украинские солдаты на каждой улице попадают в объятия херсонцев.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал, что у освобождения Херсона есть еще один плюс: теперь с правого берега Днепра не смогут запускать иранские дроны, методично уничтожавшие энергетическую инфраструктуру Украины.

Ранее Курсор писал, что элита россии напугана настроениями в кремле. Представители элиты россии опасаются за свою безопасность из-за призывов основателя чвк вагнера евгения пригожина о необходимости возвращения к «сталинским репрессиям».

Напомним, Зеленский рассказал, когда Украине будет достаточно поставок оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!