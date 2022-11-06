Израильские военные начали двухдневные учения вдоль северной границы: в ЦАХАЛе озвучили детали

Силы обороны Израиля заявили в воскресенье утром, что они начали двухдневные военные учения вдоль северной границы Израиля.
Учения призваны повысить боеготовность войск, дислоцированных в приграничной зоне, и в них будут задействованы подразделения, имитирующие «совместные наземные и воздушные возможности», заявили в ЦАХАЛе.
В ЦАХАЛе добавили, что учения также направлены на проверку готовности штабов различных подразделений Северного командования ЦАХАЛа во время потенциальной эскалации с ливанской террористической группировкой «Хизбалла» или другими поддерживаемыми Ираном ополченцами.
Военные заявили, что учения были спланированы заранее, указывая на то, что они не связаны с текущей оценкой ситуации.
В прошлом месяце ЦАХАЛ провел недельные учения на севере Израиля.
Напряженность между Израилем и Ливаном в последнее время резко возросла на фоне спора о правах на морские месторождения, которые, как считается, богаты природным газом.
Однако в прошлом месяце уровень боевой готовности Армии обороны Израиля на северной границе был снижен после того, как вступило в силу историческое соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном.
Израиль и Ливан технически все еще находятся в состоянии войны, и сделка не касается сухопутной границы.
Поддерживаемая Ираном ливанская террористическая группировка долгое время представляла самую серьезную военную угрозу для ЦАХАЛа на границах Израиля, располагая примерно 150 000 ракет и ракет, которые могут достичь любой точки страны.
Согласно недавним военным оценкам, в случае начала войны с «Хизбаллой» израильские города могут подвергаться обстрелу от 1500 до 3000 ракет в день, а число погибших может быстро исчисляться сотнями.
Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ атаковал террористов, напавших на израильтян.