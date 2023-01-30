Израиль и Иордания заключат сделку по ускорению подачи воды в обмен на электроэнергию – СМИ

Израиль будет продавать Иордании 300 миллионов кубометров опресненной воды в год по цене около 500 миллионов шекелей

Дипломатические источники в Израиле и Иордании, знакомые с подробностями недавней встречи между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и королем Иордании Абдаллой, утверждают, что они достигли значительного прогресса по двум взаимосвязанным вопросам.

Об этом сообщает Globes.

Во-первых, Иордания продемонстрировала готовность не обусловливать прогресс в экономических и политических вопросах с Израилем по палестинскому вопросу, как согласились страны, подписавшие Соглашение Авраама. Второй темой, поднятой на переговорах, было продвижение Соглашения о зеленом и синем процветании, подписанного между Израилем, ОАЭ и Иорданией предыдущим правительством. Источники, знакомые с ходом встречи, сообщили, что была достигнута договоренность о том, что правительства двух стран ускорят выполнение обеих частей соглашения.

В первой части соглашения было согласовано, что Иордания построит огромные солнечные поля для снабжения Израиля электроэнергией. Взамен Израиль построит крупный опреснительный завод на Средиземном море для снабжения водой Иордании. ОАЭ будут финансировать проекты через свои энергетические и водные компании.

Израиль уже продает воду Иордании по себестоимости в рамках соглашений между странами из-за острой нехватки воды в Хашимитском королевстве. Согласно новому соглашению, Израиль будет продавать Иордании 300 миллионов кубометров опресненной воды в год по цене около 500 миллионов шекелей, при этом закупая у Иордании 600 мегаватт солнечной электроэнергии.

Высокопоставленный чиновник ОАЭ резко раскритиковал израильскую бюрократию, которая, по его словам, задерживает строительство опреснительной установки. Он сказал, что среди выдвинутых предложений было строительство опреснительной установки на искусственном острове, предложение, которое продемонстрировало отсутствие серьезности Израиля в этом вопросе. Стоимость строительства опреснительной установки составляет около 500 миллионов долларов, а строительство трубопровода до Иордании обойдется еще в 50-100 миллионов долларов.

Напротив, в Иордании был достигнут значительный прогресс, и земля уже выделена для использования под огромное солнечное поле. Министерство национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля отвергает критику и заявляет, что прогресс был достигнут в основном с момента назначения уполномоченного для руководства проектом.

В любом случае Нетаниягу пообещал устранить бюрократические препятствия, несмотря на критику соглашения с Иорданией со стороны его правых партнеров по коалиции. За проект будут отвечать главы Совета национальной безопасности Цахи Ханегби вместе с министром по стратегическим вопросам и общественной дипломатии Роном Дермером, Министерство национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов и другие министерства.

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