Гражданина Израиля арестовали в Ливане

Гражданин Израиля пересек границу с Ливаном в понедельник утром, после чего его арестовали местные службы безопасности.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Местные журналисты пишут, что мужчина перелез через забор на израильской границе возле ливанской деревни Жайра, через границу от бедуинской израильской деревни Арамша. Его уже допросила ливанская военная разведка.

Утверждается, что 30-летний израильтянин арабского происхождения. Силы обороны Израиля заявили, что ведут переговоры о его освобождении с ливанской стороной через посредников, поскольку формально две страны остаются в состоянии войны.

«В настоящее время переговоры ведутся по каналам координации и связи», — заявили в ЦАХАЛе.

Ранее Авив Кохави предупредил, что, если разразится новая война с «Хизбаллой», то Израиль «волнами огневой мощи» отправит Ливан на 50 лет назад.

«Хизбалла» и [шейх Хасан] Насралла знают, что Ливан подвергнется беспрецедентному удару, которого он никогда не испытывал в своей истории. Третья ливанская война станет тем, что они никогда не испытывали. Они это знают. Они понимают, что новая война будет кратно масштабнее. Это правда, что у них много ракет и снарядов, но наши точны, в отличие от их оружия, которое в большинстве своем нет», – сказал он.

Также «Курсор» сообщал, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продлил действие приказа, запрещающего посещения заключенных ХАМАСа родственниками террористов в тюрьме.

Помимо этого недавно 46-летний «алмазный» предприниматель из Рамат-Гана был задержан по подозрению в изнасиловании, непристойных действиях и угрозах.