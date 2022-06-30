В Кнессете приняты законы о грантах из-за Omicron и защите жертв сексуального насилия

Депутаты Кнессета утвердили социально значимые законопроекты в рамках общего пакета законопроектов, согласованного до голосования за роспуск парламента и проведение новых выборов.

Кнессет до роспуска утвердил закон о финансовых субсидиях для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса Omicron. Его рассмотрели как часть пакета вместе с остальными законопроектами, согласованными коалицией и оппозицией.

Законопроект предусматривает выплату государственной компенсации предприятиям с доходами от 18 тысяч шекелей до 80 млн шекелей в год, если во время волны коронавируса в начале года их доходы сократились на 25%.

В пакет законов также входит законопроект о конфиденциальности психиатрического лечения жертвами сексуального насилия и насилия в семье. Теперь эти документы запрещено будет раскрывать в судах при рассмотрении уголовных дел.

В другом законопроекте увеличивается срок подачи гражданского иска в делах о сексуальном насилии. В измененном варианте иск может быть подан до достижения жертвой 35-летнего возраста. Исключение составит случай, когда уголовное дело против насильника не было возбуждено после того, как жертве исполнилось 18 лет.

Законодательный пакет также включает законы, утверждающие детали предстоящих выборов, включая бюджет, связанный с выборами суммы на оплату труда государственных служащих, а также специальную подготовку к возможной пандемии COVID-19.

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