Израиль и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

13:25, Сегодня
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Флаги Израиля и ОАЭ
Фото: canva.com

Сегодня, 9 февраля, стало известно о том, что официальные лица Израиля и ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Соглашение должно способствовать укреплению отношений между странами, а также развитию туризма в обоих государствах.

Министр туризма Йоэль Резбозов и глава Совета по туризму Объединенных Арабских Эмиратов, министр предпринимательства и малого и среднего бизнеса Ахмад Балхол подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между ОАЭ и Израилем.

Министр Резбозов сказал: «Это исторический момент и значительный шаг в отношениях между двумя странами.

Я рад своевременному решению вопроса о полетах между нашими странами и тому, что многие жители теперь смогут продолжать путешествовать.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Израиль и NASA запустили совместный проект по исследованию выращивания нута в космосе.

Тщательно отобранные семена будут выращены на Международной космической станции, в то время как тысячи студентов в Израиле проводят параллельный эксперимент в качестве дополнительного контроля.

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Автор материала:
Йонатан Кариш
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