Израиль и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Министр туризма Йоэль Резбозов и глава Совета по туризму Объединенных Арабских Эмиратов, министр предпринимательства и малого и среднего бизнеса Ахмад Балхол подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между ОАЭ и Израилем.

Министр Резбозов сказал: «Это исторический момент и значительный шаг в отношениях между двумя странами.

Я рад своевременному решению вопроса о полетах между нашими странами и тому, что многие жители теперь смогут продолжать путешествовать.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Израиль и NASA запустили совместный проект по исследованию выращивания нута в космосе.

Тщательно отобранные семена будут выращены на Международной космической станции, в то время как тысячи студентов в Израиле проводят параллельный эксперимент в качестве дополнительного контроля.