Посольство США в ОАЭ предупреждает граждан о возможном ракетном или беспилотном ударе

По предварительным данным, посольство США в Объединенных Арабских Эмиратах сегодня, 9 февраля, предупредило своих граждан о возможном нападении.

Стало известно, что посольство США в Объединенных Арабских Эмиратах в среду предупредило граждан США о «сообщениях о возможном ракетном или беспилотном ударе» над Абу-Даби и попросило их принять соответствующие меры безопасности.

Государственное информационное агентство ОАЭ сообщило ранее в среду, что группы гражданской обороны Абу-Даби потушили пожар, вызванный взрывом газового баллона в здании на улице Хамдан, никто не пострадал.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в США назначили генерала для укрепления обороны ОАЭ после атаки йеменских хуситов.

Генерал морской пехоты США Фрэнк Маккензи посетил ОАЭ для обсуждения усилий по укреплению обороны ОАЭ после череды неудачных ракетных ударов союзных с Ираном хуситов.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.