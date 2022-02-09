Израиль и NASA запустили совместный проект по исследованию выращивания нута в космосе

Сообщается, что 19 февраля группа ученых и инженеров из Израиля и Стэнфордского университета отправят герметичную миниатюрную теплицу на грузовом шаттле NASA.
Через день пути шаттл достигнет Международной космической станции (МКС), расположенной на высоте 300 миль (482 километра) над Землей.
Теплица размером с литровый контейнер молока будет доставлена на американскую сторону МКС.
Внутри белой металлической коробки будет 28 семян нута из Израиля, которые команда ученых попытаются прорастить и вырастить — удаленно, с помощью специального программного обеспечения — в среде, свободной от гравитации и естественного света.
Растения в теплице будут выращивать в течение одного месяца, а затем хранить в холодильнике до тех пор, пока в июне их не опустят на Землю для проверки.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что посольство США в ОАЭ предупреждает граждан о возможном ракетном или беспилотном ударе.
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