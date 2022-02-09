Израиль и NASA запустили совместный проект по исследованию выращивания нута в космосе

Тщательно отобранные семена будут выращены на Международной космической станции, в то время как тысячи студентов в Израиле проводят параллельный эксперимент в качестве дополнительного контроля.

Сообщается, что 19 февраля группа ученых и инженеров из Израиля и Стэнфордского университета отправят герметичную миниатюрную теплицу на грузовом шаттле NASA.

Через день пути шаттл достигнет Международной космической станции (МКС), расположенной на высоте 300 миль (482 километра) над Землей.

Теплица размером с литровый контейнер молока будет доставлена ​​на американскую сторону МКС.

Внутри белой металлической коробки будет 28 семян нута из Израиля, которые команда ученых попытаются прорастить и вырастить — удаленно, с помощью специального программного обеспечения — в среде, свободной от гравитации и естественного света.

Растения в теплице будут выращивать в течение одного месяца, а затем хранить в холодильнике до тех пор, пока в июне их не опустят на Землю для проверки.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что посольство США в ОАЭ предупреждает граждан о возможном ракетном или беспилотном ударе.

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