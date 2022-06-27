Израиль и Саудовская Аравия обсуждают военный альянс для противостояния Ирану — Guardian

Чиновники из ближневосточных стран и Израиля на встрече в марте в Египте приступили к созданию «Ближневосточного альянса противовоздушной обороны». Бени Ганц уже назвал его действующим, однако одной из целей визита Байдена является обсуждение мер безопасности в регионе.

Высокопоставленные представители Израиля и Саудовской Аравии проводят секретные переговоры при посредничестве США, целью которы является координация обороны против Ирана.

Об этом сообщило издание Guardian.

В марте делегации из Эр-Рияда, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Иордании и Египта встречались с начальником штаба ЦАХАЛа в Шарм-эль-Шейх, сообщили в воскресенье журналисты Wall Street Journal со ссылкой на американских и региональных чиновников.

На саммите страны пришли к принципиальному соглашению о координации систем быстрого оповещения при обнаружении воздушных угроз и обсудили возможные процессы принятия решений о том, силы какой страны будут перехватывать атаки беспилотников, баллистических или крылатых ракет. Оповещения пока будут передаваться через телефоны и компьютеры, а не через систему обмена военными данными, как в США.

Пресс-службы Израиля и других стран не комментировали прошедший саммит. Однако, выступая на прошлой неделе на брифинге перед членами израильского Кнессета, министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что «Ближневосточный альянс противовоздушной обороны» уже действует.

От США присутствовал генерал Фрэнк МакКензи, экс-глава Центрального командования США. Его круг ответственности расширил Дональд Трамп с учетом Израиля.

Прошедший саммит знаменует собой первый случай встречи израильских официальных лиц с представителями арабского мира с целью противостоять общей угрозе ядерного потенциала Тегерана.

Официально у Израиля нет дипломатических отношений с Катаром и Саудовской Аравией.

При администрации Трампа Израиль подписал Авраамовы соглашения, устанавливающие официальные отношения с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Тогда была открыта новая эра тесных контактов между Израилем и его арабскими соседями.

Саммит в Шарм-эль-Шейхе стал, вероятно, важным шагом к официальному оформлению израильско-саудовских связей.

В середине июля президент Джо Байден планирует посетить Израиль и Саудовскую Аравию. Ожидается, что он объявит о дальнейшем потеплении отношений между двумя самыми влиятельными странами Ближнего Востока.

Предполагается, что будущее соглашение позволит израильским коммерческим рейсам прокладывать маршрут над королевством. Кроме того, обсуждается одобрение Израилем передачи контроля Эр-Рияду от Египта над двумя стратегическими островами Красного моря.

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