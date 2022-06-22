Предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей — эксперты

Кнессет в среду провел первое из серии голосований за роспуск по требованию правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет объявил ранее на этой неделе, что его разнообразная, пострадавшая от кризиса коалиция из восьми партий больше не может функционировать.

Согласно оценке Израильского института демократии, стоимость ожидаемых предстоящих всеобщих выборов, пятых подобных голосований менее чем за четыре года, для экономики Израиля составит почти 3 миллиарда шекелей.

IDI оценила стоимость выборов, ожидаемых в конце года, в диапазоне от 2,54 млрд шекелей (733 млн долларов) до 2,9 млрд шекелей (837 млн ​​долларов), сообщил во вторник 12-й канал новостей.

Один только день выборов, который является оплачиваемым выходным днем, чтобы граждане могли проголосовать, будет стоить 1,5 миллиарда шекелей, согласно данным аналитического центра Макро-центра политической экономики.

Многие израильтяне голосуют досрочно, поздно или не голосуют вообще и используют этот день для отдыха или проведения времени со своими семьями.

Малый и средний бизнес будет нести от 43 до 53 процентов этих расходов, или около 645-745 миллионов шекелей, заявил генеральный директор Macro Роби Натансон.

Ассоциация производителей Израиля подсчитала, что ущерб для экономики от ожидаемых выборов составит 1,9 миллиарда шекелей для предприятий и 900 миллионов шекелей для государственной казны. В общей сложности стоимость шести дней выборов с 2015 года, включая предстоящее голосование, составит 16,8 млрд шекелей.

Президент Ассоциации производителей Рон Томер заявил, что выходной день для рабочих должен быть отменен, поскольку он «в последние годы из-за политической нестабильности стал огромным и несправедливым финансовым бременем на плечах работодателей».

Адвокат Рой Коэн, президент LAHAV, Израильской палаты независимых организаций и предприятий, обратился с аналогичным призывом отменить выходной.

Независимые предприятия и работодатели «оплачивают расходы на выборы из собственного кармана», — говорится в заявлении.

Помимо потери производительности, есть финансирование самих выборов, в том числе финансирование Центральной избирательной комиссии, которая, в свою очередь, обеспечивает финансирование партий, ведущих кампанию за места в Кнессете.

Натансон сказал, что исторически бюджет Центральной избирательной комиссии рос на 10-20% с каждыми выборами. На этот раз, по его оценкам, он достигнет 1 миллиарда шекелей (288,7 миллиона долларов).

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.