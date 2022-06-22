Предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей — эксперты

Согласно оценке Израильского института демократии, стоимость ожидаемых предстоящих всеобщих выборов, пятых подобных голосований менее чем за четыре года, для экономики Израиля составит почти 3 миллиарда шекелей.
IDI оценила стоимость выборов, ожидаемых в конце года, в диапазоне от 2,54 млрд шекелей (733 млн долларов) до 2,9 млрд шекелей (837 млн долларов), сообщил во вторник 12-й канал новостей.
Один только день выборов, который является оплачиваемым выходным днем, чтобы граждане могли проголосовать, будет стоить 1,5 миллиарда шекелей, согласно данным аналитического центра Макро-центра политической экономики.
Многие израильтяне голосуют досрочно, поздно или не голосуют вообще и используют этот день для отдыха или проведения времени со своими семьями.
Малый и средний бизнес будет нести от 43 до 53 процентов этих расходов, или около 645-745 миллионов шекелей, заявил генеральный директор Macro Роби Натансон.
Ассоциация производителей Израиля подсчитала, что ущерб для экономики от ожидаемых выборов составит 1,9 миллиарда шекелей для предприятий и 900 миллионов шекелей для государственной казны. В общей сложности стоимость шести дней выборов с 2015 года, включая предстоящее голосование, составит 16,8 млрд шекелей.
Президент Ассоциации производителей Рон Томер заявил, что выходной день для рабочих должен быть отменен, поскольку он «в последние годы из-за политической нестабильности стал огромным и несправедливым финансовым бременем на плечах работодателей».
Адвокат Рой Коэн, президент LAHAV, Израильской палаты независимых организаций и предприятий, обратился с аналогичным призывом отменить выходной.
Независимые предприятия и работодатели «оплачивают расходы на выборы из собственного кармана», — говорится в заявлении.
Помимо потери производительности, есть финансирование самих выборов, в том числе финансирование Центральной избирательной комиссии, которая, в свою очередь, обеспечивает финансирование партий, ведущих кампанию за места в Кнессете.
Натансон сказал, что исторически бюджет Центральной избирательной комиссии рос на 10-20% с каждыми выборами. На этот раз, по его оценкам, он достигнет 1 миллиарда шекелей (288,7 миллиона долларов).
Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.