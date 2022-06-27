Роспуск Кнессета: депутаты спорят о дате выборов

Сегодня в Кнессете должны проходить обсуждения для назначения комиссии, которая должна будет подготовить законопроект о роспуске Кнессета для его дальнейшего утверждения на пленуме.

Дебаты, которые должны были начаться еще в 09:30, отложили из-за возобновления переговоров между коалицией и оппозицией.

Заседание палаты представителей состоялось, когда законодатели коалиции и оппозиции возобновили свои переговоры, которые зашли в тупик со среды, по доработке некоторых деталей для завершения работы нынешнего Кнессета. Источник в партии «Ямина», возглавляемой уходящим премьер-министром Нафтали Беннетом, сообщил, что коалиция и оппозиция обсуждают заключительные вопросы, такие как назначение даты выборов, принятие решения о том, какие законодательные акты будут приняты до того, как Кнессет разойдется.

По сообщениям СМИ, основная суть спора между партиями касается даты предстоящих выборов. В частности, в «Еш атид» предлагают провести их 8 ноября, а в «Ликуде» настаивают на другой дате — 25 октября.

Глава «Еш атид» Яир Лапид надеется, что «процесс роспуска Кнессета будет завершен к завтрашнему дню».

Председатель комиссии по законодательству депутат Гилад Карив заявил, что «мы дали понять, что, если будут неоправданные задержки, мы знаем, как продвигать законодательный процесс через комиссию по законодательству, а не через комиссию по делам кнессета».

В коалиция настаивают, чтобы законопроекты о роспуске парламента рассматривала комиссия по законодательству, опасаясь, что депутат Нир Орбах, председатель комиссии по делам кнессета, может попытаться затянуть законодательный процесс.

Орбах ранее говорил, что он попытается отсрочить процедуру роспуска Кнессета, чтобы оппозиции успела создать альтернативное правительство. Однако велика вероятность, что коалиция все же сможет передать обсуждение законопроекта о роспуске Кнессета в комиссию по законодательству.

Комиссия по законодательству готова собраться, как только законопроект о роспуске Кнессета передадут в ее компетенцию. Члены комиссии обсудят законопроект и утвердят его для голосования в первом чтении.

Сегодня в 16:00 должно пройти заседание пленума Кнессета, на котором планируется представить на голосование в первом чтении законопроект о роспуске правительства. После документ должны вернуть в комиссию по законодательству для дальнейшей подготовки к голосованию во втором и третьем чтениях. Этот процесс может быть завершен уже вечером понедельника, но, поскольку он зависит от степени сотрудничества оппозиции, то, вероятно, все растянется до конца недели.

Неделю назад Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид объявили о том, что они планируют распустить Кнессет и отправить Израиль на пятые выборы за три с половиной года. Сейчас коалиция и оппозиция ведут борьбу за то, как и на каких условиях распадется действующая власть.

Коалиция хочет быстрого процесса роспуска, благодаря которому Лапид займет кресло премьер-министра на врем выборов и переходного правительства. Оппозиция, возглавляемая «Ликудом», предпочла бы переназначить своего лидера, бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в альтернативное правительство без проведения выборов.

Ранее Курсор писал, что коалиция предложила Биньямину Нетаниягу сделку по роспуску Кнессета.

Также Бецалель Смотрич заявил, что еще есть шанс предотвратить очередные выборы. Смотрич заявил, что «для меня выборы — это лучший вариант, потому что мы выиграем, но национальные интересы превыше всего».

Стало известно, что ультраортодоксы готовы сотрудничать с Бени Ганцем. Высокопоставленные члены «Яадут а-Тора» и ШАС заявили, если Биньямин Нетаниягу не сможет получить 61 место, то огни готовы предложить ротационное правительство Бени Ганцу.

Кроме этого, в Ямине согласились с тем, что Шакед возьмет на себя управление, если Беннет уйдет из политики. По данным СМИ, соответствующее решение принято во время встречи Беннета и Шакед с заместителем министра по делам религий Матаном Каханой.

Наша редакция сообщала, что министр юстиции Гидеон Саар заявил, что партия «Тиква Хадаша» не рассматривает возможность единого списка с «Кахоль-Лаван».

Курсор писал ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.

Мы также сообщали, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета.

Напомним, что Нетаниягу жестко отреагировал на резонансное заявление депутата от Ликуда.