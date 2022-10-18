Израильтян предупреждают: завтра на юге страны начнутся военные учения

13:50, Сегодня
Новости Израиля
столкновения палестинцев и солдат цахала фото
Фото: Nasser Ishtayeh/Flash90

Завтра в ряде районов будет ощущаться передвижение силовиков, поэтому израильтян просят не волноваться и быть готовыми.

Военные учения начнутся завтра утром на юге страны, в районе Негева, Аравы и города Эйлат. Учения завершатся во второй половине дня в четверг.

В рамках учений в районе будет ощущаться оживленное движение сил безопасности, транспортных средств, самолетов и судов.

Ранее Курсор писал, что в рамках расследования теракта на КПП Шуафат восемь подозреваемых и сообщников из окружения террориста, стрелявшего в женщину-военнослужащую Ноа Лазар, были арестованы ночью во вторник, 18 октября. 

Напомним также, что ЦАХАЛ сносит дом палестинского террориста, убившего Ноа Лазар. Силы безопасности нанесли на карту для сноса дом террориста Уди Тамими в Шуафате. Во время возникших на месте столкновений были задержаны трое экстремистов.

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