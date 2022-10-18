Израильтян предупреждают: завтра на юге страны начнутся военные учения

Военные учения начнутся завтра утром на юге страны, в районе Негева, Аравы и города Эйлат. Учения завершатся во второй половине дня в четверг.
В рамках учений в районе будет ощущаться оживленное движение сил безопасности, транспортных средств, самолетов и судов.
Напомним также, что ЦАХАЛ сносит дом палестинского террориста, убившего Ноа Лазар. Силы безопасности нанесли на карту для сноса дом террориста Уди Тамими в Шуафате. Во время возникших на месте столкновений были задержаны трое экстремистов.
Кроме того, редакция писала, как начальник Генштаба ЦАХАЛа прокомментировал теракт на КПП Шуафат.
Наш сайт сообщал, что тысячи людей пришли на похороны убитой Ноа Лазар: «Девушка, которая всегда улыбалась».