Израильтян предупреждают: завтра на юге страны начнутся военные учения

Военные учения начнутся завтра утром на юге страны, в районе Негева, Аравы и города Эйлат. Учения завершатся во второй половине дня в четверг.

В рамках учений в районе будет ощущаться оживленное движение сил безопасности, транспортных средств, самолетов и судов.