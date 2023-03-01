Израиль и США подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере

Израиль и США заключили соглашение о сотрудничестве в области безопасности, направленное на продвижение экстренных поставок оружия от местных производителей для стран-союзников.

Об этом сообщает «Израиль Сегодня«.

Как отмечено в сообщении, соглашение о безопасности поставок (SOSA) было подписано генеральным директором министерства обороны Израиля Эялем Замиром и заместителем госсекретаря США по закупкам Уильямом ЛеПланте.

Это соглашение поможет Израилю и США эффективнее справляться с глобальным производственным кризисом, который усугубился в результате войны на Украине и пандемии ковида, и обеспечивает приоритет в закупках для стран-союзников.

В ходе встречи Замир и ЛеПлант также обсудили глобальные вызовы безопасности на Ближнем Востоке, включая поведение Ирана, которое, по их мнению, направлено на дестабилизацию региона и представляет угрозу для глобальной стабильности в свете его причастности к вторжению России в Украину.

Ранее «Курсор» писал о том, что Израиль отказывается от членства в Глобальном соглашении об использовании ИИ в армии. Израиль, один из пяти ведущих мировых государств в области кибербезопасности, отказался присоединиться к глобальному соглашению, регулирующему использование искусственного интеллекта в военной сфере. Израиль также неоднократно отказывался быть участником Договора о нераспространении ядерного оружия. Также государство не принимает гарантии МАГАТЭ в отношении некоторых из основных видов ядерной деятельности.

Армия обороны Израиля представила данные, которые служат опровержением утверждения о том, что большинство боевых солдат прибыли с периферии, в то время как новобранцы из центра страны в основном назначаются на небоевые позиции, такие как технологические позиции.