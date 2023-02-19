Израиль отказывается от членства в Глобальном соглашении об использовании ИИ в армии — СМИ

Израиль, один из пяти ведущих мировых государств в области кибербезопасности, отказался присоединиться к глобальному соглашению, регулирующему использование искусственного интеллекта в военной сфере.

Об этом информирует Jewish Press.

Издание напоминает, что Израиль также неоднократно отказывался быть участником Договора о нераспространении ядерного оружия. Также государство не принимает гарантии МАГАТЭ в отношении некоторых из основных видов ядерной деятельности.

«Соглашение, REAIM 2023 Call to Action , является первым глобальным саммитом на тему «Ответственный искусственный интеллект в военной сфере». Соглашение, инициированное правительством Нидерландов, получило поддержку США, Китая, Иордании и Палестинской автономии, а также более 56 стран, и было опубликовано в эти выходные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подписавшие документ соглашаются использовать искусственный интеллект в военной отрасли только в полном соответствии с международно-правовыми обязательствами и таким образом, чтобы не подрывать международную безопасность и стабильность.

Как информировал Курсор, Армия обороны Израиля представила данные, которые служат опровержением утверждения о том, что большинство боевых солдат прибыли с периферии, в то время как новобранцы из центра страны в основном назначаются на небоевые позиции, такие как технологические позиции.

Ранее мы рассказывали, что израильским солдатам, находящимся на срочной службе в ЦАХАЛ, предоставили право на бесплатный проезд даже в гражданской одежде в любое время на любом виде общественного транспорта. До этого такая возможность была доступна лиши в том случае, если солдат был в армейской форме. Чтобы бесплатно проехаться солдату нужно иметь при себе удостоверение солдата «хогер».

Курсор сообщал, что, по словам высокопоставленных чиновников Министерства обороны, в случае сохранения нынешних демографических тенденций уже к 2050 году большинство молодежи не будет поступать на военную службу в ЦАХАЛ на обязательную службу.