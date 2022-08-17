Израиль и Турция вернутся к полной нормализации отношений: заявление Лапида

Ранее Эрдоган заявил на собрании послов в Анкаре, что возобновление полноценных отношений «позволит нам помочь нашим палестинским братьям».

Израиль и Турция вернутся к полной нормализации отношений, включая восстановление послов и генеральных консулов, заявили в среду премьер-министр Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Лапид сказал, что «возобновление отношений с Турцией является важным активом для региональной стабильности и важными экономическими новостями для граждан Израиля».

בעקבות שיחתי עם נשיא טורקיה @RTErdogan — ישראל וטורקיה מחזירות שגרירים וקונסולים כלליים. חידוש היחסים עם טורקיה הוא נכס חשוב ליציבות האזורית ובשורה כלכלית חשובה מאוד לאזרחי ישראל. נמשיך לפעול ולחזק את המעמד הבינלאומי של ישראל בעולם. — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) August 17, 2022

Ранее Эрдоган заявил на собрании послов в Анкаре, что возобновление полноценных отношений «позволит нам помочь нашим палестинским братьям».

Генеральный директор МИД Турции Алон Ушпиз и заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал согласовали соглашение о восстановлении полных дипломатических отношений в ходе телефонного разговора во вторник.

Турция отозвала своего посла и попросила посланника Израиля покинуть страну в мае 2018 года. Турецкие и израильские лидеры резко критиковали друг друга: Эрдоган назвал Израиль страной, убивающей детей, а тогдашний премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвинил Эрдогана в убийстве курдских мирных жителей.

Анкара также предприняла действия, которые разозлили официальных лиц в Иерусалиме, в первую очередь предоставив поддержку и убежище террористической группировке ХАМАС.

Однако за последние два года Эрдоган заметно изменил тон по отношению к Израилю, выразив заинтересованность в улучшении отношений. С мая 2020 года идет новый процесс сближения.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу исследует последствия раскола между правыми партиями.