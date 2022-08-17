Нетаниягу исследует последствия раскола между правыми партиями

«Ликуд» проводит опросы, чтобы выяснить, может ли раскол правых быть благоприятным для партии.

В течение последних нескольких дней партия «Ликуд» проводила опросы, чтобы выяснить, будут ли «Оцма Иехудит» и партия «Религиозный сионизм» баллотироваться на предстоящих выборах по разным спискам. Партия желает прийти к официальной позиции в отношении раскола между ними, но в настоящее время кажется, что она предпочитает, чтобы они оставались едиными.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Согласно сообщению, высокопоставленные члены «Ликуда» обратились к председателю партии «Оцма Иехудит» депутату Кнессета Итамару Бен-Гвиру и председателю «Религиозного сионизма» Бецалель Смотричу с просьбой не исключать единства и переговоров.

В большинстве прогнозов говорится, что между двумя партиями не будет никакого прогресса до тех пор, пока партия «Религиозный сионизм» не проведет свои праймериз, которые запланированы на следующую неделю.

Как сообщалось ранее, председатель «Оцма Иехудит» объявил в понедельник вечером, что его партия будет баллотироваться на предстоящих выборах в Кнессет 25-го созыва в одиночку, а не вместе с партией «Религиозный сионизм» после срыва переговоров.

Смотрич отреагировал на объявление, сказав: «В разгар семейного отдыха на севере я опечален, узнав из СМИ о намерении моего друга Итамара объявить сегодня вечером о выходе из религиозного сионизма и отделиться».

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу мог уйти в отставку в 2006 году. Выдержка из грядущей автобиографии Биньямина Нетаниягу показывает, что бывшего премьер-министра уговорила остаться в политике его жена, Сара Нетаниягу.

Курсор сообщал, что новый опрос показал, что блок во главе с Нетаниягу сможет получить большинство. По имеющимся данным, блоку партий в нынешней коалиции не удается сформировать правительство, даже если «Лапид и компания» опирается на Объединенный список.

Кроме того, депутат от «Еш Атид» Рам Бен-Барак попросил прощение за то, что предположил, что у лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу проблемы с психикой.

Напомним, мы писали о праймериз в Ликуде: стало известно, кто лидирует после окончательного подсчета голосов.