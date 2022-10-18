Израиль и Украина обсудят запрос на поставку систем ПВО: подробности

Премьер-министр Яир Лапид в четверг, 19 октября, обсудит с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой запрос Киева на поставку Израилем систем ПВО.

При этом отмечается, что высокопоставленный сотрудник израильской службы безопасности, имя которого не называется, сомневается, что разговор Кулебы и Лапида изменит позицию Иерусалима.

Так, ранее Израиль отказывался предоставлять Киеву оборонительное или наступательное оружие, пытаясь сохранить свои деликатные отношения с москвой.

Как сообщал Курсор, Израиль отказал Украине согласовать телефонный разговор между министром обороны Бени Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым. Украинские чиновники заявили, что именно Израиль отменил предварительные договоренности о звонке, который был согласован несколько дней назад.

В Украине это связывают с угрозами россии Израилю. В понедельник утром россия обвинила Израиль в намерении поставлять оружие Украине и предупредила, что такой шаг повредит связям между Иерусалимом и москвой.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Украина отправит правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от россии.

Также там будет идти речь о начале качественного сотрудничества, которое поможет получить Украине соответствующие технологии. Министр добавил, что аналогичная просьба о системах ПВО будет направлена странам ЕС и США.

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