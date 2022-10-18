Израиль и Украина обсудят запрос на поставку систем ПВО: подробности

Премьер-министр Яир Лапид в четверг, 19 октября, обсудит с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой запрос Киева на поставку Израилем систем ПВО.
Об этом сообщает Times of Israel.
При этом отмечается, что высокопоставленный сотрудник израильской службы безопасности, имя которого не называется, сомневается, что разговор Кулебы и Лапида изменит позицию Иерусалима.
Так, ранее Израиль отказывался предоставлять Киеву оборонительное или наступательное оружие, пытаясь сохранить свои деликатные отношения с москвой.
Как сообщал Курсор, Израиль отказал Украине согласовать телефонный разговор между министром обороны Бени Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым. Украинские чиновники заявили, что именно Израиль отменил предварительные договоренности о звонке, который был согласован несколько дней назад.
В Украине это связывают с угрозами россии Израилю. В понедельник утром россия обвинила Израиль в намерении поставлять оружие Украине и предупредила, что такой шаг повредит связям между Иерусалимом и москвой.
Кроме того, Курсор информировал о том, что Украина отправит правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от россии.
Также там будет идти речь о начале качественного сотрудничества, которое поможет получить Украине соответствующие технологии. Министр добавил, что аналогичная просьба о системах ПВО будет направлена странам ЕС и США.
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