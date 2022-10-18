Израиль отклонил просьбу Украины о телефонном разговоре с министром обороны

Разговор между Ганцем и Резниковым был первоначально запланирован на 24 августа, в День независимости Украины, но с тех пор переносился пять раз.

В понедельник Израиль отказал Украине согласовать телефонный разговор между министром обороны Бени Ганцем и его украинским главой минобороны Алексеем Резниковым.

Об этом информирует Haaretz.

Украинские чиновники заявили, что именно Израиль отменил предварительные договоренности о звонке, который был согласован несколько дней назад.

В Украине это связывают с угрозами россии* Израилю. В понедельник утром россия обвинила Израиль в намерении поставлять оружие Украине и предупредила, что такой шаг повредит связям между Иерусалимом и москвой.

Несколько недель назад была начата координация усилий между Иерусалимом и Киевом. Члены ближайшего окружения Ганца заявили, что они важны для министра обороны и что он намерен поговорить с Резниковым в течение нескольких дней. Тогда официальные лица в Украине выразили надежду, что в запланированном разговоре будет затронута возможность военного сотрудничества.

Последний раз Ганц и Резников разговаривали в апреле. Следующий разговор был первоначально запланирован на 24 августа, День независимости Украины, но с тех пор переносился пять раз. Источник подчеркнул, что звонок, запланированный на понедельник, был инициирован Израилем, который отменил его за несколько часов до назначенного времени. Израильские официальные лица отвергли это утверждение.

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