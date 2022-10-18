МИД Украины официально попросит Израиль передать системы ПВО

18 октября, во вторник, Украина намерена официально обратиться к Израилю с просьбой начать поставки систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

По его словам, Украина вскоре отправит правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от *россии. Также там будет идти речь о начале качественного сотрудничества, которое поможет получить Украине соответствующие технологии. Министр добавил, что аналогичная просьба о системах ПВО будет направлена странам ЕС и США.

«Мы не видим никаких объективных причин, почему это не должно происходить (сотрудничество с Израилем в сфере ПВО – прим.ред.) но это не происходит. Иран – это красная линия для Израиля. И когда Иран стал соучастником преступления агрессии против Украины, я думаю, кто-нибудь в Израиле, кто еще имеет какие-то колебания относительно помощи Украины, эти колебания должны развеяться. Мы будем работать над этим с израильскими партнерами», – заявил Кулеба.

Он добавил, что если противодействие Тегерану является политикой Израиля, то сейчас подходящий момент для начала открытой поддержки Украины.

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