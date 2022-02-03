Глава МИД Катара исключает нормализацию отношений с Израилем

Министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани исключил перспективу нормализации отношений его страны с Израилем.
Об этом сообщает Israel National News.
Глава мид Катара ранее заявлял, что раньше поддерживал связи с Израилем, «когда были перспективы мира» с палестинскими арабами, но сейчас они «потеряли надежду».
Катар в последние годы постоянно помогает Газе. Правительство страны выделило сотни миллионов долларов на оплату электроэнергии в Газе, а также профинансировало строительство новых дорог и больниц, выплату ежемесячных пособий бедным семьям.
Израиль одобрил перевод катарских денег, однако подвергся критике за это, так как ХАМАС продолжает регулярно обстреливать израильские города на юге.
Посол Катара в Газе Мохаммад Аль-Эмади несколько лет назад в интервью признал , что для улучшения ситуации в Газе необходимо сотрудничество с Израилем.
Аль Тани добавил, что он «очень обеспокоен» переговорами, закончившимися неудачей, и что «мы не хотим видеть ядерную гонку в нашем регионе».
Напомним, что ранее » Курсор» писал о том, что арабские террористы забросали машины израильтян коктейлями Молотова на объездной дороге Хусан-Гуш-Эцион.
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