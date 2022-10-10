США планируют приостановить продажу оружия Саудовской Аравии — СМИ

По мнению конгрессменов, такое решение станет важным рычагом влияния на королевство и заставит его вернуться к переговорам с США.

Американские конгрессмены-демократы предложили принять закон, разрешающий США остановить продажу оружия Саудовской Аравии и сбалансировать отношения Вашингтона с Эр-Риядом после принятого ОПЕК+ решения о сокращении нефтедобычи.

Об этом в своем материале для Politico сообщили член палаты представителей США Ро Ханна и сенатор Ричард Блюменталь.

«Более простым и быстрым шагом по укреплению национальной безопасности была бы приостановка всех военных поставок, продаж и другой военной помощи США Саудовской Аравии», — говорится в статье.

Американские законодатели добавили, что Эр-Рияд сильно зависит от помощи Вашингтона в области обороны, поэтому решение приостановить поставки оружия станет важным рычагом влияния на королевство и заставит его вернуться к переговорам с США.

Ханна и Блюменталь заявили о своем намерении подать соответствующий законопроект в сенате и в палате представителей во вторник. Они подчеркнули, что подобная инициатива уже озвучивалась в законодательных органах США, но до сих пор не была принята.

Как сообщал Курсор, министерство промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии работает с местными и международными инвесторами над созданием различных инвестиционных возможностей по развитию черной металлургии в Королевстве.

Сейчас планируется реализация трех проектов общей производственной мощностью 6,2 млн тонн и стоимостью около 35 млрд риалов (около 9,2 млрд долларов).

Также Курсор информировал о том, что Саудовская Аравия решила привлечь больше туристов и вложить деньги в уникальный отель, который будет высечен в скале и расположен посреди пустыни Аль-Ула.

Проектировать и строить отель поручили известному французскому архитектору Жану Нувелю, который создал Лувр в Абу Даби, а также башню Агбар в Барселоне, Национальный музей Катара и много других зданий.