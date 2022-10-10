Сербия и Венгрия договорились о строительстве трубопровода для прокачки российской нефти

На данный момент Сербия получает нефть из Хорватии, однако подобный сценарий в будущем вряд ли будет реальным, учитывая введенные санкции.

Сербия и Венгрия достигли соглашения по поводу строительства нефтепровода между обеими странами, по которому Белград сможет получать поставляемую россией* нефть в Венгрию.

Об этом сообщает портал БизнесЦензор.

«Этот новый нефтепровод позволит снабжать Сербию нефтью, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», – заявили в венгерском правительстве.

Отмечается, что пока Сербия получает часть нефти из Хорватии, однако, по мнению венгерской стороны, «подобный вариант в будущем вряд ли будет реальным, учитывая введенные санкции».

Ранее сообщалось, что Венгрия добилась того, чтобы ограничения цены на российскую нефть не применялись к трубопроводным поставкам и в экстренных случаях – морским поставкам, а также добилась исключения ядерной энергетики из нового пакета санкций ЕС против россии.

Новые антироссийские санкции ЕС в ответ на продолжение развязанной рф полномасштабной войны против Украины предусматривают введение юридической базы для реализации потолка цен на морскую транспортировку российской нефти третьим странам, а также другие ограничения на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов третьим странам.

Как сообщал Курсор, на днях Евросоюз отреагировал на аннексию путиным захваченных украинских территорий, а также его ядерные угрозы, утвердив новый пакет санкций. Согласно документу, потери российской экономики составят не менее 7 млрд евро.

Курсор писал ранее, что россияне уже ощущают нехватку товаров, а денег на все не хватает.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!