Израиль ищет информацию о собственности евреев, изгнанных из арабских земель

Евреи жили в арабских странах тысячи лет, и многие еврейские общины еще до прихода ислама.

Правительство уполномочило Министерство социального равенства провести исследование в Государственном архиве относительно еврейской собственности, остающейся в арабских странах и Иране, возможно, до подачи иска о крупном возмещении ущерба.

Об этом сообщает jewishpress.com.

В воскресенье правительство одобрило предложение министра по вопросам социального равенства Мейрав Коэн разрешить чиновникам ее министерства просматривать архивные материалы, касающиеся еврейской собственности, оставшейся в арабских странах.

В течение 20-го века, после подъема арабского национализма и особенно после создания Государства Израиль, арабские государства экспроприировали собственность евреев, денатурализовали, изгнали, арестовали, пытали и убили многих из них.

С 1948 по 1967 год более 850 тысяч евреев были изгнаны или бежали из арабских стран и Ирана. Около 600 тысяч из них приехали в Израиль, и, по оценкам, они оставили после себя имущество на сумму около 150 миллиардов долларов.

С 1948 по 1967 год более 850 тысяч евреев были изгнаны или бежали из арабских стран и Ирана. Около 600 тысяч из них приехали в Израиль, и, по оценкам, они оставили после себя имущество на сумму около 150 миллиардов долларов. Этот новый шаг может стать первым шагом к попытке вернуть хотя бы часть утраченного имущества.

В Израиле 30 ноября ежегодно отмечается официальный день памяти евреев, изгнанных из арабских стран и Ирана в годы создания еврейского государства в 1948 году. Евреи жили в арабских странах тысячи лет, и многие еврейские общины еще до прихода ислама.

Ранее Курсор сообщал, что правительство запускает программу трудоустройства пожилых людей.

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