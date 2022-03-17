Гражданин США погиб в результате российского обстрела в Украине

Российские оккупанты каждый день обстреливают мирные кварталы украинских городов — сегодня в Чернигове были убиты 53 человека, среди которых оказался один гражданин США.

Государственный департамент США подтвердил, что американский гражданин был убит в результате российской атаки на украинский город Чернигов.

Департамент не сразу подтвердил личность американца, который стал по меньшей мере вторым гражданином США, погибшим в ходе конфликта, после убийства журналиста и режиссера Брента Рено на прошлой неделе.

Полиция Чернигова сообщила в Facebook, что город был обстрелян из тяжелой артиллерии, и среди убитых гражданских лиц был гражданин США.

В Чернигове, городе к северу от Киева, за последние 24 часа в морги были доставлены по меньшей мере 53 человека, погибших во время сильных российских воздушных атак и наземного обстрела, сообщил украинскому телевидению глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.