Гражданин США погиб в результате российского обстрела в Украине

Государственный департамент США подтвердил, что американский гражданин был убит в результате российской атаки на украинский город Чернигов.
Департамент не сразу подтвердил личность американца, который стал по меньшей мере вторым гражданином США, погибшим в ходе конфликта, после убийства журналиста и режиссера Брента Рено на прошлой неделе.
Полиция Чернигова сообщила в Facebook, что город был обстрелян из тяжелой артиллерии, и среди убитых гражданских лиц был гражданин США.
В Чернигове, городе к северу от Киева, за последние 24 часа в морги были доставлены по меньшей мере 53 человека, погибших во время сильных российских воздушных атак и наземного обстрела, сообщил украинскому телевидению глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганск мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».
Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!