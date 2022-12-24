Израиль на пороге исторического соглашения с Саудовской Аравией — СМИ

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил на этой неделе, что он решил сформировать правительство, которое будет полностью правым. Однако, несмотря на заявления его будущих партнеров, похоже, за кулисами правые деятели правительства сделают «шаг назад», чтобы позволить своему лидеру достичь исторического соглашения с Саудовской Аравией.

Об этом говорится в материале портала Mako.

Отмечается, что соглашение с Саудовской Аравией является одной из главных целей Нетаниягу после достижения исторических соглашений Авраама. Назначенный премьер-министр очень оптимистично оценивает шансы на достижение такой договоренности — и его будущие партнеры, и Смотрич, и Бен-Гвир это понимают и проявляют понимание — и, видимо, у них тоже есть договоренность не саботировать эти усилия.

Примером этого является обязательство Нетаниягу перед Смотричем по аннексии Иудеи и Самарии. Есть заявление о намерениях в отношении вопроса аннексии, но такой шаг может произойти только по согласованию с американцами. Поэтому если и произойдет, то только в том случае, если в Белый дом войдет президент-республиканец. Другой пример понимания исходит от Бена-Гвира, который настаивает на иммунитете для солдат и полицейских в террористических актах.

«В итоге мы скоро увидим сдвиг вправо в повседневной жизни, но не ожидается никаких шагов, которые «раскачают корабль» на международном уровне. И Смотрич, и Бен-Гвир получат достижения, которые определят факты на местах. Им будет легче получать бюджеты и продвигать меры в пользу поселенцев. … Но, несмотря на все это, они не будут, например, просить установить флаг на Храмовой горе, а отвлекутся от вопроса аннексии, чтобы разрешить переговоры с Саудовской Аравией», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в закрытых беседах заявил, что «направление саудовско-израильских отношений — нормализация».

Ранее Курсор писал, что глава КСИР заявил, что террористы превратят мир в кладбище для политики Израиля, США и Саудовской Аравии.