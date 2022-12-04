Глава КСИР заявил, что террористы превратят мир в кладбище для политики Израиля, США и Саудовской Аравии

В Ксир утверждают, что они станут «свидетелями краха сионистского режима».

Генерал-майор Хоссейн Салами, главнокомандующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявил, что Израиль скоро падет.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Террорист утверждает, что Иран будет использовать надвигающуюся «мировую войну» как «кладбище» для политики США, Израиля, Саудовской Аравии и их союзников.

«Будьте уверены, что мы станем свидетелями краха сионистского режима, но мы никогда не станем свидетелями какого-либо серьезного ущерба нашей революции. Наши враги — Америка, Англия, Израиль и режим клана Саудов — покинули свои логова и открыто вмешиваются во внутренние дела этой страны. Мы полны решимости противостоять им. Коран наставляет нас…Обратите внимание, что я цитирую Всевышнего: «О вы, которые уверовали, не берите евреев и христиан в качестве своих союзников», ‒ заявил Салами.

Ранее стало известно, что правительство Ирана повесило четырех граждан, которых обвинили и признали виновными в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки «Моссад». С такими же обвинениями арестовали еще трех иранцев.

В смертном приговоре сказано, что якобы «по поручению сионистов эти бандиты совершали кражи, уничтожали частную и общественную собственность», а также «выбивали ложные признания у похищенных».

«Курсор» сообщал, что Израиль готовится к возмездию Ирана за ликвидацию высокопоставленного офицера КСИР Дауда Джафари.

Помимо этого в Иране объявили об упразднении «полиции нравов», что произошло на фоне неутихающих третий месяц массовых протестов. Это решение принял генеральный прокурор страны.