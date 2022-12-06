Официальное лицо Саудовской Аравии: Нормализация отношений с Израилем — вопрос времени

В министерстве иностранных дел Саудовской Аравии заявили в закрытых беседах с американскими представителями, что «направлением саудовско-израильских отношений является нормализация».

Министр иностранных дел Саудовской Аравии, Адель аль-Джубейр, в закрытых беседах заявил, что «направление саудовско-израильских отношений — нормализация», говорится в официальном документе, полученном i24NEWS.

Согласно документу, Аль Джубейр встретился в начале прошлого месяца с представителями нескольких еврейских организаций во время своего визита в Вашингтон.

«Израиль и другие страны Персидского залива годами поддерживали постепенную нормализацию. Нужно дать процессу созреть», — сказал он.

Представитель Американского еврейского комитета сообщил представителям министерства иностранных дел Израиля, что Аль-Джубейр подчеркнул, что «нормализация отношений с Израилем произойдет — это вопрос времени».

На другой встрече Аль Джубейр сказал членам сообщества, недавно посетившим Саудовскую Аравию, что будущий успех нормализации также зависит от успеха умеренных элементов в Саудовской Аравии. По его словам, внутри Саудовской Аравии все еще существует значительное сопротивление нормализации отношений с Израилем, и потребуется время, чтобы его преодолеть.

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